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Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası'nda 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla 2. kez düzenleniyor; organizasyon bölgeyi uluslararası tanıttı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda başladı

2. kez düzenlenen Kaçkar by UTMB, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda, 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılımıyla devam ediyor. Organizasyon, bölgeyi uluslararası spor turizminin öne çıkan merkezlerinden biri haline getirdi.

resmî start ve katılımcılar:

Start törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

parkur ve doğa koşulları:

Yarış, Kaçkarlar'ın doğal dokusu içinde; ırmaklar, dereler ve zengin bitki örtüsü eşliğinde ilerleyen zorlu parkurlarda sürüyor. Sporcular, farklı zorluk düzeylerindeki etaplarda mücadele ederek hem dereceler hem de deneyim peşinde koşuyor.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDEKİ AYDER YAYLASI&#039;NDA, 60 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCUNUN...

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDEKİ AYDER YAYLASI'NDA, 60 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCUNUN KATILIMIYLA KAÇKAR BY UTMB PATİKA KOŞUSUNUN İKİNCİSİ BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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