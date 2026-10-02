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Efeler'de huzur uygulaması: yeni il emniyet müdürü sahada denetledi

Efeler'de düzenlenen huzur uygulamasında araçlar arandı, GBT sorguları yapıldı; yeni İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman kontrol noktalarını denetledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Efeler'de huzur uygulaması: yeni il emniyet müdürü sahada denetledi

uygulamanın kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulaması, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini denetlemek amacıyla yapıldı. Sahadaki trafik ve asayiş ekipleri Zafer Meydanı başta olmak üzere belirlenen noktalarda araçları tek tek kontrol etti.

Sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak kontroller yapıldı, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Asayiş birimleri ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını gerçekleştirerek aranan şahıs ve eksik belgeler konusunda tespit yaptı.

müdür karaduman'ın saha ziyareti:

Geçtiğimiz günlerde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Karaduman, uygulama sırasında kontrol noktalarını tek tek gezerek denetimde bulundu. Karaduman, beraberindeki amirlerle birlikte personelle görüşüp yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı ve ekiplerin çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yetkililer, benzer denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Uygulamanın vatandaşlara yönelik önleyici bir çalışma olduğu ve ihbar ile önerilere açık kalındığı vurgulandı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA &#039;HUZUR&#039;...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA 'HUZUR' UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARUK KARADUMAN DA KONTROL NOKTALARINI TEK TEK GEZEREK DENETLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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