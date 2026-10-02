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Efeler'de kadınlara yarı fiyatına güvenli konaklama imkanı

Efeler Belediyesi'nin Türkan Saylan Misafirhanesi, 18-25 yaşındaki kadınlar, engelliler ve düşük gelirliye yüzde 50 indirimli, güvenli konaklama sağlıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'de kadınlara yarı fiyatına güvenli konaklama imkanı

Türkan Saylan Misafirhanesi sosyal belediyecilik örneği olarak hizmette:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen Türkan Saylan Misafirhanesi, kadınlara yönelik güvenli, konforlu ve ekonomik konaklama imkânı sunmaya devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen uygulama, özellikle barınma desteğine ihtiyaç duyan kesimler için tasarlanmış sosyal bir hizmet niteliği taşıyor.

Kimler hangi avantajdan yararlanıyor:

Tesis, 18-25 yaş arası genç kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz olan vatandaşlar için özel bir kampanya uyguluyor. Bu gruplar misafirhane hizmetlerinden yüzde 50 indirimle faydalanabiliyor; bu uygulama, bütçe baskısını hafifleten somut bir destek sunuyor.

Konfor ve olanaklar:

Misafirhane; tek, iki ve üç kişilik modern odalarla ev konforunu aratmayacak düzenlemeler içeriyor. Konaklayanların günlük yaşamını kolaylaştırmak üzere tam donanımlı ortak mutfak, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü alanları ile sınırsız internet erişimi sunuluyor. Bu imkânlar, özellikle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsüne yakınlığıyla bilinen merkez konumda olan tesisi tercih eden öğrenciler için cazibesini artırıyor.

Güvenlik, huzur ve ekonomik ulaşılabilirlik misafirhanenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yerel yönetimin sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilen bu hizmet, şehir merkezindeki ulaşım avantajı sayesinde gündelik hayatta pratiklik sağlıyor.

Başvuru ve kayıt bilgileri:

Kontenjanların dolmadan yerini almak isteyenler için kayıt işlemleri aralıksız sürüyor. Misafirhane, Cuma Mahallesi, 203. sokaktaki adresinde hizmet veriyor ve kayıtlar ilçe belediyesi tarafından organize ediliyor. İlgilenenlerin başvuru süreçine ilişkin detayları belediye kanallarından takip etmeleri öneriliyor.

Başkan Anıl Yetişkin'in görev süresince öncelik verdiği projeler arasında yer alan Türkan Saylan Misafirhanesi, kadınların ve dezavantajlı grupların şehir yaşamına daha kolay erişmesini amaçlayan somut bir adım olarak öne çıkıyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ TÜRKAN...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ TÜRKAN SAYLAN MİSAFİRHANESİ, KADINLARA GÜVENLİ, KONFORLU VE EKONOMİK BİR KONAKLAMA YUVASI SUNMAYA DEVAM EDERKEN TESİSTE KAYIT SÜREÇLERİ SÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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