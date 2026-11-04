Erzincan'da broiler yeminde yerli üretim dönemi

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yem fabrikası üretime başladı. Tesiste saatte 20 ton üretim kapasitesi bulunuyor ve işletme, kent içindeki yem ihtiyacının yerelde karşılanmasını amaçlıyor.

tesiste kapasite ve hedefler:

Yatırımı üstlenen Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşler tarafından hayata geçirilen tesis, Erzincan'da faaliyet gösteren yaklaşık 50 broiler çiftliği'nin yem ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyor. Fabrikanın devreye girmesiyle etlik piliç yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin kent içinde üretilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

yetkililerden ziyaret ve değerlendirme:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Şeref Hakan Aktürk tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koçaker, yatırımı gerçekleştiren kardeşlere teşekkür ederek fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

yerel üretimin beklentileri:

Fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte yem tedarik zincirinde yerel kaynaklara dayalı bir güvence sağlanması, üreticilerin arz ihtiyacında süreklilik ve maliyet açısından olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Yerel üretim, kent üreticilerinin tedarik güvenliğine katkı sunma potansiyeli taşıyor.

ERZİNCAN'DA BROİLER SEKTÖRÜNÜN YEM İHTİYACI KENTTE KARŞILANACAK