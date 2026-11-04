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Sel felaketinde zarar gören kobilere 1 milyon liraya kadar kredi desteği

KOSGEB'in Acil Durumlar Desteği ile 2026'da sel ve taşkınlardan etkilenen mikro işletmelere 500 bin, küçük işletmelere 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sel felaketinde zarar gören kobilere 1 milyon liraya kadar kredi desteği

KOSGEB acil durumlar desteğini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan uygulama kapsamında, İstanbul ve diğer şehirlerde 2026 yılı içinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen işletmelere yönelik kredi imkânı sağlanacak. Destek KOSGEB aracılığıyla yürütülecek ve hedef, etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman yükünü hafifletmek olacak.

destek kapsamı ve koşullar:

Acil Durumlar Desteği ile küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TLye kadar kredi verilebilecek. Kredinin finansman maliyeti sıfır olacak; kredi faiz veya kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Geri ödeme koşulları 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem olarak açıklandı. Bu koşullar, destekten yararlanacak işletmelerin kısa vadeli nakit akışı üzerinde rahatlama sağlamayı hedefliyor.

başvuru süreci ve izlenecek adımlar:

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin, sel ve taşkın felaketinden etkilendiklerini ve etkilerin devam ettiğini ilgili resmi makamlardan alacakları belgelerle belgelendirmeleri gerekiyor. Başvurular, valilikler ve diğer resmi makamlar tarafından yapılan hasar tespitleri esas alınarak yürütülecek. Resmi makamlarca düzenlenen tevsik edici belgeler KOSGEB tarafından anlaşmalı bankalara iletilecek ve işlem tamamlandıktan sonra işletmelere hangi bankalarla protokol yapıldığı duyurulacak.

Krediye ilişkin faiz veya kâr payı oranları ile uygulamaya dair diğer ayrıntılar, banka protokolleri çerçevesinde netleştirilecek. Başvurular için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

KOSGEB, bu destek programı ile sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen işletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerine, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamalarına ve toparlanma süreçlerini hızlandırmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Uygulamanın devreye alınmasıyla etkilenen KOBİ'lerin kısa vadeli finansman baskısının azaltılması hedefleniyor.

Öne çıkan maddeler: KOSGEB aracılığıyla sağlanacak destek, 1 milyon TL (küçük işletmeler), 500 bin TL (mikro işletmeler), 24 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem ve 31 Aralık 2026 başvuru son tarihini kapsıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDE...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDE YAŞANAN SEL VE TAŞKIN FELAKETLERİNDEN ETKİLENEN KÜÇÜK İŞLETMELERE 1 MİLYON LİRA, MİKRO İŞLETMELERE İSE 500 BİN LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI SUNULACAĞINI DUYURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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