Efeler'de kapsamlı denetimde 208 işyeri kontrol edildi, 10 işletme hakkında işlem yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 208 umuma açık işyeri kontrol edildi ve kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 10 işletme hakkında işlem yapıldı.

denetimin kapsamı:

Polis ekipleri tarafından 19 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen kontrollerde iş yerlerinin türlerine göre dağılım şu şekilde kaydedildi: 65 kıraathane, 53 kafe, 71 alkollü işyeri, 9 masaj salonu ve 10 büfe. Denetimler, umuma açık mekanlardaki düzen ve mevzuata uygunluk ilkesiyle yapıldı.

tespit edilen ihlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Yapılan kontrollerde açılış ve kapanış saatlerine uyulmaması ile ruhsatsız faaliyet gösterme gibi ihlaller belirlenerek toplam 10 işletme hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, kapalı alanlarda tütün mamulü kullanımına izin verilmesi, saat 22.00 sonrası alkol satışı yapılması, kumar oynanması veya oynatılması ve Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket edilmesi gibi çeşitli ihlaller nedeniyle işletme sahipleri ve şahıslara idari para cezaları uygulandı.

Denetimlerde tespit edilen ihlal türleri ve uygulanan idari yaptırımlar, mevzuatın işletmeler tarafından ihlal edildiği durumlarda nasıl işlem yapıldığını ortaya koydu. Ekiplerin tespitleri raporlanarak gereken idari işlemler yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen bu denetimlerin, umuma açık işyerlerinde kamu düzeni ve mevzuata uyumun sağlanmasına yönelik olduğu bildirildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR AYDA 208 UMUMA AÇIK İŞYERİNİ DENETLEYEN POLİS EKİPLERİ, KURALLARA AYKIRI FAALİYET GÖSTEREN 10 İŞLETME HAKKINDA İŞLEM YAPARKEN ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE İŞLETME SAHİPLERİ VE ŞAHISLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.