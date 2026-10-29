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Efeler'de kırmızı-beyaza bürünen cumhuriyet coşkusu

Efeler'de Anıl Yetişkin'in öncülüğünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce kişi katıldı; cadde, meydan ve balkonlar kırmızı-beyaza büründü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler'de kırmızı-beyaza bürünen cumhuriyet coşkusu

yürüyüşün rotası ve katılımı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı. Saat 19.30'da İstasyon Meydanı'nda başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yoğun katılım sağlandı.

Yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi güzergâhından ilerleyerek başlangıç noktasına, İstasyon Meydanı'na geri döndü. Bando takımı ve sokak sanatçılarının eşlik ettiği kortejde marşlar, sloganlar ve coşkulu alkışlar dikkat çekti.

mahallelerden meydanlara destek:

Korteje katılanlar kadar, yürüyüş güzergâhındaki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla korteje destek verdi; cadde ve sokaklar adeta kırmızı-beyaza büründü. Etkinlik boyunca özgürlük ve bağımsızlık vurgusu yapan sloganlar atıldı ve toplumsal birlik mesajları öne çıktı.

başkanın konuşması ve vurgular:

Yürüyüşün ardından İstasyon Meydanı'nı dolduran kalabalığa seslenen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve birlik beraberliğe değindi. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesinin, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünün 103 yıllık gururunu yaşıyoruz. Atamızın izinde, Cumhuriyet’in ışığında yürüyoruz. Yüreğindeki Atatürk ve vatan sevgisiyle caddeleri, meydanları dolduran sizler, bu Cumhuriyet’in en büyük teminatısınız. Ne mutlu bize ki, bu şanlı mirası devraldık ve sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet"

Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve düzenin sağlandığı kısa sürede olaysız şekilde sonlandırılmasıyla tamamlandı. Efeler'de düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet coşkusunun yerel düzeyde güçlü bir şekilde yaşandığını gösterdi.

EFELER’DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

EFELER’DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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