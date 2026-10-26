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Efeler'de minik yıldızlar cumhuriyeti sahada kutladı

Efeler Belediyesi tarafından 29 Ekim kapsamında düzenlenen turnuvada 2016-2017 doğumlu 120 minik sporcu, Cumhuriyet coşkusunu futbolla yaşadı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Efeler'de minik yıldızlar cumhuriyeti sahada kutladı

Turnuva coşkusu ve katılım:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kulüpler Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvası, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvaya 2016 ve 2017 doğumlu çocuklar katılırken, toplam 120 sporcu sahada ter döktü. Organizasyon, hem Cumhuriyet coşkusunu genç yaşta sporla buluşturmayı hem de yerel kulüplerin altyapılarına destek olmayı amaçladı.

Oyun, disiplin ve fair-play ön plandaydı:

Göz kamaştıran görüntülere sahne olan karşılaşmalarda, çocukların mücadele azmi ve takım ruhu dikkat çekti. Minik sporcular, sahada gösterdikleri performans kadar centilmenlikleriyle de öne çıktı; kazanma heyecanı ile birlikte dostluk ve dayanışma ruhu sürekli vurgulandı. Hakem kararlarına saygı, rakibe yönelik pozitif davranışlar ve saha içi iletişim gibi unsurlar, turnuvanın öne çıkan yönleri arasında yer aldı.

Ailelerin ve kulüp antrenörlerinin etkin desteği, organizasyonun atmosferini zenginleştirdi. Tribünleri dolduran veliler, çocukların heyecanına ortak olurken, turnuva katılımcılara unutulmaz anlar ve sportif deneyimler sundu. Etkinlik, altyapı çalışmaları ve sosyal gelişim açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Geleceğe yatırım: çocukların kazanımları:

Bu tür organizasyonlar, genç sporcuların temel becerilerini geliştirmelerine, takım olma bilincini pekiştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen bu turnuva, hem yerel spor kültürünü destekledi hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirerek çocukların spora olan ilgisini artırmayı hedefledi.

EFELER’DE MİNİK SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

EFELER’DE MİNİK SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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