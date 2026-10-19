Efeler'de mitoloji, sinema ve sanat buluşması başladı

Efeler'de mitoloji, sinema ve sanat buluşması

Efeler Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu katkılarıyla gerçekleştirilen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali yoğun katılımla kapılarını açtı. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda başlayan program, farklı yaş gruplarından izleyicileri sinema, kültür ve sanat ekseninde bir araya getirdi.

ilk gün etkinlikleri:

Festivalin ilk gösterimi saat 11.00'de Fransız yapımı Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil ile yapıldı. Doğayla iç içe sakin bir yaşam süren emekli bir kadının beklenmedik olaylarla değişen hayatını anlatan film, mizahi anlatımı ve kuşaklar arası iletişime dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 13.00'te Begüm Çınar eğitmenliğinde 9-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen Kendi Tamganı Yap atölyesi gerçekleştirildi. Türk kültüründe tarih boyunca kullanılan tamgaların kimlik ve aidiyet bağlamındaki anlamları ele alındı; çocuklar hem sembollerin kökenlerini öğrendi hem de kendi tasarımlarını oluşturdu.

İlk gün programında ayrıca Michel Ocelot imzalı Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse animasyonu yer aldı. Antik Mısır, Orta Çağ Fransası ve 18. yüzyıl Osmanlı dünyasında geçen üç masalı buluşturan yapım, renkli anlatımı ve evrensel temalarıyla festivalin kültürel zenginliğine katkı sundu.

20 Ekim Tralleis programı ve ulaşım:

Festival, 20 Ekim Salı günü Tralleis Antik Kenti'nde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında Kore Yelpaze Dansı gösterisi yapılacak; geleneksel Kore kültürünün estetik yönünü sergileyecek bu sunum katılımcılara farklı bir kültürel deneyim sağlayacak. Aynı gün Türk ve Kore mitolojilerinin ele alınacağı bir söyleşi de yapılacak, iki kültürün mitolojik anlatıları ve ortak değerleri üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

Efeler Belediyesi, Tralleis'teki etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 20 Ekim Salı günü saat 14.00'te Bey Camii önünden ücretsiz servis aracı kaldırılacağını duyurdu. Festivalin ikinci günündeki tüm etkinlikler halka açıktır ve belediye ulaşım desteğiyle katılımın artması hedefleniyor.

İlk günün programı, özellikle çocuk ve genç katılımcıların farklı kültürlerin hikâyeleriyle buluşması açısından önemli bir rol oynadı; festival, Efeler'de kültür ve sanatın buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

EFELER’DE TARİH, MİTOLOJİ VE SANATIN FESTİVALİ BAŞLADI