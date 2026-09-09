Efeler'de otluk yangınına müdahale sürüyor

Efeler'de otluk yangını devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova karayolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

Ekipler yangının söndürülmesi için arazide müdahale yürütüyor. Yerel itfaiye ekipleri ve polis, alevlerin kontrol altına alınması ve çevre güvenliğinin sağlanması için koordineli çalışıyor. Söndürme çalışmaları sürerken yetkililer altyapı ve personel yönlendirmelerini sürdürüyor.

Trafik ve çevresel etki:

Bölgeden yükselen yoğun duman zaman zaman Aydın-İzmir otoyolu ve çevresindeki trafiği olumsuz etkiledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken yetkililer araç sürücülerini dikkatli olmaya ve bölgeden uzak durmaya çağırıyor.

EFELER’DE OTLUK YANGINI