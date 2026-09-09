Meriç'in ağlarına takılan 2 metre 45 santimetrelik yayın balığı bölgeyi heyecanlandırdı

Meriç'te şaşırtan av:

Edirne'de Meriç Nehri'nde balıkçılık yapan vatandaşların ağlarına dev bir yayın balığı takıldı. Sudan çıkarılan balığın uzunluğu ölçüldüğünde 2 metre 45 santimetre olduğu belirlendi.

Olayı görenler, balığın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı ve cep telefonlarıyla görüntüledi. Paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede ilgi gördü.

Bölgede yankı uyandırdı:

Merkezde ve çevre köylerde balıkçılıkla ilgilenenlerin dikkatini çeken bu türden büyük yayın balıkları, Meriç Nehri'nde zaman zaman yakalanabiliyor. Yakalanan örneklerin görüntülenmesi, bölgedeki balıkçılığın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

Vatandaşlar ve balıkçılar, av anını sosyal medyada paylaşarak gelişmeyi duyurdu; görüntüler yerel ilgi oluşturdu ve bölge halkı tarafından konuşuldu.

MERİÇ NEHRİ’NDE 2 METRE 45 SANTİMETRELİK DEV YAYIN BALIĞI