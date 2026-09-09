Çayırova'ya mini millet bahçesi: Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda çalışmalar tamamlanıyor

çalışmalarda son aşama:

Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı yenileme ve genişletme çalışmalarında sona gelindi. Proje, 18 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilirken, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yürütüyor. Çalışmalar kapsamında çim serimi, ağaç dikimi ve altyapı imalatları tamamlanma aşamasına geldi.

yapılan işler ve montajlar:

Ekipler parkta oyun grubu montajlarına başladı; aynı zamanda yürüyüş yolları imalatları sürüyor. Parkın Çayırova Köprüsü tarafındaki kısımlarında yürüyüş yolları çalışmalarında sona yaklaşılmış durumda. Yeşil alan düzenlemeleri ile birlikte sosyal donatıların yerleştirilmesi de planlandığı şekilde ilerliyor.

kullanıma sunulacak alanlar:

Tamamlandığında proje, Çayırova Mahallesi sakinlerine mini bir millet bahçesi konseptiyle hizmet edecek. Park içinde 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha ve basketbol sahası yer alacak. Ayrıca mescit, bebek bakım odası, sosyal tesis, meydan ve otopark gibi donatılar da bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte alan, ilçe sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak bir buluşma ve spor alanı haline gelecek. Yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılması amaçlanıyor.

ÇAYIROVA’DAKİ FATİH SULTAN MEHMET PARKI’NDA YÜRÜTÜLEN YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.