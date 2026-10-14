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Efeler’de paylaşma kültürü kent lokantasında hayat buluyor

Efeler Belediyesi'nin Kent Lokantası, hijyenik ve bütçe dostu menülerle yıl boyunca binlerce vatandaşa ulaşarak öğrenci, emekli ve dar gelirli ailelere haftada altı gün hizmet veriyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Efeler’de paylaşma kültürü kent lokantasında hayat buluyor

Efeler’de paylaşma kültürü kent lokantasında hayat buluyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası, ilçe genelinde sosyal dayanışmanın somut adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Proje, zor ekonomik koşullarda sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek erişimi sağlayarak toplumun geniş kesimlerine destek sunuyor.

hizmet ve erişim:

Kent Lokantası, yıl boyunca binlerce vatandaşa hijyenik, kaliteli ve bütçe dostu menüler sunuyor. Özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirli aileler başta olmak üzere farklı yaş ve gelir grupları için düzenli bir beslenme imkanı sağlanıyor. Efeler Belediyesi, hizmet saatlerini yeniden düzenleyerek hafta içi her gün 11.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verileceğini açıkladı; böylece lokanta haftada altı gün açık kalıyor.

toplumsal etkisi:

Yerel yönetimin bu uygulaması, yalnızca günlük yemek sağlayan bir hizmet olmanın ötesinde kentin sosyal adalet ve birliktelik duygusunu güçlendiriyor. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi, Efeler Belediyesi’nin benimsediği sosyal belediyecilik anlayışının toplumsal karşılığını ortaya koyuyor. Hizmetin sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği, yerel dayanışmanın sürekliliği açısından önem taşıyor.

Başkan Yetişkin, projenin amacını özetleyerek "Asıl amacımız, her bir vatandaşımızın yaşamına dokunabilmek ve Efeler’de hiç kimseyi yalnız hissettirmemektir. Kent Lokantamız da bu anlayışın somut bir meyvesidir" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, belediyenin sosyal politikalarının merkezine insanı koyma yaklaşımını yansıtıyor.

Kent Lokantası’nın titiz temizlik ve gıda güvenliği uygulamaları da halkın güvenini artırıyor. Yerel yönetimin önceliklerinden biri olarak sunulan bu hizmet, ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde vatandaşların günlük yaşamını doğrudan destekleyerek toplumda dayanışma kültürünü pekiştiriyor.

Efeler Belediyesi’nin Kent Lokantası örneği, benzer ihtiyaçların olduğu diğer kentlerde uygulanabilecek bir model niteliği taşıyor; ancak bu ifadeyi belirtirken projenin kapsamı ve uygulama ayrıntılarının kent koşullarına göre değişebileceği unutulmamalıdır. Efeler halkı için günlük bir destek noktası olarak işlevini sürdüren lokanta, belediyenin sosyal hizmet portföyünde kritik bir yer tutuyor.

EFELER’İN HALK SOFRALARI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

EFELER’İN HALK SOFRALARI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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