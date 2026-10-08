Efeler'de terk edilen hurda araçlar mahalle güvenliğini zedeliyor

Efeler'de terk edilmiş araçlar mahalle yaşamını olumsuz etkiliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yıllardır sokaklara bırakılan hurda araçlar hem görsel kirliliğe hem de güvenlik kaygılarına yol açıyor. Zeybek Mahallesi 1506 Sokak ve çevresinde uzun süre aynı noktada bekleyen, üzerinde plakası olmayan araçlar nedeniyle mahalle sakinleri ile esnaf rahatsızlık duyuyor.

görsel kirlilik ve güvenlik endişesi:

Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, sokakların adeta hurda araç çöplüğüne döndüğünü belirtiyor. Esnaf, bu araçların sadece görüntüyü bozmakla kalmadığını, aynı zamanda akşam saatlerinde bölgenin güvenliğini azaltan bir unsur hâline geldiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, bazı hurda araçların madde bağımlısı kişilerin barınma alanı olarak kullanılmaya başlandığını ve bunun da tedirginlik yarattığını aktarıyor.

yetkililere yapılan başvurular ve beklenti:

Sakinler ve esnaf, araçların kaldırılması için defalarca yetkili birimlere bildirimde bulunduklarını ancak şu ana kadar somut bir sonuç alamadıklarını söylüyor. Mahalle halkı, konunun çözümü için Emniyet Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi'nden hızlı müdahale bekliyor. İlçe güvenliğinin sağlanması ve sokakların temizlenmesi adına bu araçların bir an önce kaldırılmasının gerekliliği vurgulanıyor.

Uzun vadede, terk edilmiş araçların toplanması ve benzer sorunların önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin artırılması, hem işletmelerin hem de mahalle sakinlerinin güvenlik algısını güçlendirecektir.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SOKAKLARA TERK EDİLEN VE YILLARDIR KALDIRILMAYI BEKLEYEN HURDA ARAÇLAR, MAHALLE SAKİNLERİ İLE ESNAFIN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR. PLAKASI BULUNMAYAN ARAÇLARIN ÇEVREDE GÜVENLİK ENDİŞESİ OLUŞTURDUĞUNU BELİRTEN VATANDAŞLAR, YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR.