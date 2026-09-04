Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Efeler'de ulaşım konforu için Yedi Eylül Caddesi yenileniyor

Efeler Belediyesi ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'nde ilk kat asfaltı serdi; kaldırım yapımı ve ikinci kat asfalt çalışmasıyla cadde yenilenecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de ulaşım konforu için Yedi Eylül Caddesi yenileniyor

efeler genelinde yol çalışmaları:

Efeler Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve modern bir şehir dokusu oluşturmak amacıyla asfalt, parke ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Anıl Yetişkin liderliğindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yol açma, bakım ve onarım faaliyetlerini hız kesmeden yürütüyor.

güzelhisar yedi eylül caddesi'ndeki uygulama:

Ekiplerin yeni adresi Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi oldu. Bölgedeki ulaşım altyapısını modernize etmek için başlatılan çalışmada caddeye ilk kat asfalt serildi. Yayaların güvenliğini ön planda tutan ekipler, bu etabın ardından kaldırım yapımına hızla geçecek ve son aşamada ikinci kat asfalt serimi ile caddeyi yenilenmiş yüzüyle hizmete sunacak.

mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Mahalle sakinleri yolun kısa sürede konforlu ve estetik bir görünüme kavuşmasından memnun olduklarını belirtti. Bölge halkı, çalışmalara hızlı yanıt verilmesinin günlük yaşamı kolaylaştırdığını vurgulayarak Anıl Yetişkin ve saha ekiplerine teşekkür etti.

EFELER’DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

EFELER’DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir'i 50 yıllık vizyonla dönüştürme sözü: genç plancılarla buluşma
images

İscehisar'da alternatif üretim için jalapeno tarlalarında kapsamlı kontrol
images

Çay'da evcil hayvanlara kimlik ve aşı seferberliği
images

Köknar'da el ele: dere yatağından kurtarılan yavru boz ayı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu ortaya koydu

Göbeklitepe'deki çanta figürleri ilk mimari planın sembolik kaydı

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı