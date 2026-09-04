Efeler'de ulaşım konforu için Yedi Eylül Caddesi yenileniyor

efeler genelinde yol çalışmaları:

Efeler Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve modern bir şehir dokusu oluşturmak amacıyla asfalt, parke ve yol bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Anıl Yetişkin liderliğindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yol açma, bakım ve onarım faaliyetlerini hız kesmeden yürütüyor.

güzelhisar yedi eylül caddesi'ndeki uygulama:

Ekiplerin yeni adresi Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi oldu. Bölgedeki ulaşım altyapısını modernize etmek için başlatılan çalışmada caddeye ilk kat asfalt serildi. Yayaların güvenliğini ön planda tutan ekipler, bu etabın ardından kaldırım yapımına hızla geçecek ve son aşamada ikinci kat asfalt serimi ile caddeyi yenilenmiş yüzüyle hizmete sunacak.

mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Mahalle sakinleri yolun kısa sürede konforlu ve estetik bir görünüme kavuşmasından memnun olduklarını belirtti. Bölge halkı, çalışmalara hızlı yanıt verilmesinin günlük yaşamı kolaylaştırdığını vurgulayarak Anıl Yetişkin ve saha ekiplerine teşekkür etti.

EFELER’DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR