Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

maç bilgileri:

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor arasında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

hakem ataması:

Mücadelenin düdüğünü Eskişehir Bölgesi Hakemi Turgut Doman çalacak. Atama, her iki takımın da ev sahibi ve konuk ekip hazırlıklarını tamamladığı haftada federasyon tarafından ilan edildi.

yardımcı hakemler ve dördüncü hakem:

Mehmet Pekmezci ve Barış Çiçeksoyu maçta yardımcı hakem olarak görev alacak; dördüncü hakemlik görevini ise Doğukan Yıldırım üstlenecek. Hakem kadrosu, karşılaşmanın yönetimi için tam ekip şeklinde sahada yer alacak.

TFF 1. LİGİN 7. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE İSTANBULSPOR ARASINDA 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK.