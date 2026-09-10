Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi tıp fakültesinde uygulamalı tatbikat

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde, öğrenci ve çalışanların muhtemel acil durumlara karşı bilinç ve hazırlık düzeylerini artırmak amacıyla deprem ve yangın senaryolarını içeren karma bir tatbikat gerçekleştirildi. Etkinlik, bilgilendirme oturumları ile başlayan ve sahada uygulamanın yapıldığı aşamalarla sürdürüldü.

eğitim uygulamaları:

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma Uzman Yardımcısı Hatice Afacan ve Fakülte Sekreteri Hakan Cebeci tarafından deprem ve yangın sırasında yapılması gerekenler, tahliye prosedürleri ve güvenlik önlemleri hakkında katılımcılara kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Ardından TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından görevlendirilen Öğr. Gör. Sedat Çat yangın söndürme tüpünün doğru ve güvenli kullanımını uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler tatbikatta Çök-Kapan-Tutun hareketini pratik ederek günlük uygulamaya hazırlık yaptı.

senaryo ve tahliye:

Bilgilendirmenin ardından senaryoya geçildi; 203 numaralı sınıfta öğrencilerin bulunduğu sırada verilen "Deprem var" anonsuyla acil durum prosedürleri devreye alındı. "Deprem sona ermiştir" anonsunun ardından Koruma Ekibi, öğrencilerin güvenli ve düzenli biçimde binadan tahliyesini sağlayarak toplanma alanına yönlendirdi. Tahliye sırasında senaryo gereği yangın alarmının devreye girmesi üzerine Yangın Söndürme Ekibi yangın panosunu kontrol ederek yangının çıktığı alanı tespit etti ve plan kapsamında müdahaleyi gerçekleştirerek yangını söndürdü. Tahliye tamamlandıktan sonra katılımcılar toplanma alanında sayılarak yoklama yapıldı.

değerlendirme ve planlama:

Tatbikatı değerlendiren Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Karadavut, fakültenin olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Karadavut, altyapı çalışmaları ile acil durum eylem planının her yıl düzenli olarak güncellendiğini belirterek bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekti. Katılımcıların performansını ölçmeyi amaçladıklarını ve uygulamanın "oldukça başarılı ve güzel sonuçlar" verdiğini söyledi.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin ve çalışanların afet ve acil durumlara hazırlığını artırmaya yönelik eğitim ve uygulamalı çalışmalarını düzenli olarak devam ettirmektedir.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK DEPREM VE YANGIN SENARYOLARININ UYGULANDIĞI KARMA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.