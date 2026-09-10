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Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Niğdeli veteran badmintoncular Trabzon Yomra'daki Veteran Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Niğde'li sporculardan milli düzeyde başarı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki veteran badmintoncular, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Veteran Türkiye Badminton Şampiyonası'ndan toplam 5 madalya ile döndü. Turnuva, 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

şampiyonaya katılan sporcular:

Niğde'yi şampiyonada Prof. Dr. Adil Canımoğlu, Hasan Türkeş, Soner Mansuroğlu ve Suna Mansuroğlu temsil etti. Her bir sporcu, kendi yaş kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti ve il için önemli sonuçlar elde etti.

madalya ve kategori detayları:

Prof. Dr. Adil Canımoğlu, 55 yaş üstü tek erkekler kategorisinde ve çift erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Çift erkeklerdeki ikincilik, takımın çift oyunlarındaki tecrübesini ortaya koydu.

Soner Mansuroğlu ve Suna Mansuroğlu ise 35-44 yaş karışık çiftler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldular ve altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Soner Mansuroğlu, 35-44 yaş tek erkekler kategorisinde teklerde gümüş madalya elde etti.

Bu sonuçlarla Niğde ekibi, şampiyonadan 1 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya ile dönmüş oldu.

niğde gençlik ve spor il müdürlüğü'nden açıklama:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvadaki başarıları nedeniyle sporcuları tebrik etti ve kendilerine başarılarının devamını diledi. Kurumun açıklamasında sporcuların sergilediği performansın ildeki veteran sporun görünürlüğünü artırdığı vurgulandı.

Şampiyonadan dönen sporcuların elde ettiği dereceler, Niğde'deki veteran badmintonunun ulusal ölçekte rekabetçi olduğunu gösterirken, ilerleyen müsabakalarda da benzer sonuçların hedeflendiği belirtildi.

NİĞDELİ VETERAN BADMİNTONCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 5 MADALYA

NİĞDELİ VETERAN BADMİNTONCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA 5 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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