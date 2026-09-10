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Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Karabük Üniversitesi'nden 15 ekip, TEKNOFEST 2026'nın farklı teknoloji kategorilerinde finallere kaldı; projeler Hyperloop'tan yapay zekâya uzanıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Taylan Polat

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen 15 proje, TEKNOFEST 2026'nın çeşitli teknoloji yarışmalarında finale kaldı. Üniversitenin farklı disiplinlerden ekipleri Hyperloop'tan yapay zekâya kadar geniş bir yelpazede temsil edilecek.

hangi kategorilerde finalist oldular:

Projeler Hyperloop Geliştirme, Deep Dive Dynamics Su Altı Sistemleri, Çip Tasarımı, Elektronik Harp, Su Altı Roket, İnsansız Kara Aracı (İKA), Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları-Elektromobil ve Onkolojide 3T yarışmalarında finale kaldı. Bu çeşitlilik üniversitenin çok disiplinli çalışma ortamını gösteriyor.

takımlar ve öne çıkan başarıları:

Finalist listesinde PARTECH, Deep Dive Dynamics, Küp X, Küp Y, SARATECH, HİCAZ, Maveralabs, Evrenos, SkyMind, Ayyıldız ve KBU-Medlab yer alıyor. PARTECH, Hyperloop Teknoloji Gösterim, Hyperloop Tanımlı Problem Çözme ve Hyperloop Tanımlı Performans kategorilerinin yanı sıra Elektronik Harp yarışmasında da finale kaldı. HİCAZ ise Hyperloop Tanımlı Performans ve Hyperloop Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde başarılı oldu.

Diğer ekipler arasında Deep Dive Dynamics (Su Altı Sistemleri), Küp X ve Küp Y (Çip Tasarımı), Maveralabs (Elektronik Harp), Evrenos (İKA), SkyMind (Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu), Ayyıldız (Elektromobil) ve SARATECH (Su Altı Roket) bulunuyor. KBU-Medlab ise Onkolojide 3T yarışmasında finalist oldu.

Bu sonuç, Karabük Üniversitesi'nin teknoloji, mühendislik ve yenilikçi proje geliştirme alanlarında yürüttüğü çalışmanın yarışma platformlarındaki somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

üniversitenin destek ve hedefleri:

Prof. Dr. Fatih Kırışık başarıyı öğrencilerin emek ve yeteneklerine bağlayarak, "Öğrencilerimizin farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finallerinde 15 takımla yer alacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini teknoloji üretimine dönüştürme konusundaki gayretlerinin bir sonucudur" dedi.

Kırışık, ayrıca "Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmalarını ve ülkemizin teknoloji hedeflerine katkı sunmalarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve üniversitenin laboratuvar, atölye ve çalışma alanlarıyla gençleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Finalist takımlar TEKNOFEST 2026 final aşamasında projeleriyle dereceye girmek için yarışacak; üniversite ise öğrencilerin Ar-Ge süreçlerine katkı sunmayı sürdürecek.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ), TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA 15...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(KBÜ), TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA 15 TAKIMLA FİNALE KALDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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