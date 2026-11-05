Efeler'de üreticilerin tarlalarına erişimini kolaylaştıran yol çalışması

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, kırsal mahallelerde üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Belediye ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağışların ardından ulaşımı aksatan sorunlara hızlı müdahale etti.

müdahalenin kapsamı:

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle İmamköy Mahallesi’nde yağış nedeniyle ulaşıma kapanan arazi ve zeytinlik yollarında iş makineleriyle çalışma başlattı. Biriken toprak ve meydana gelen bozulmalar kısa sürede temizlenip yollar yeniden ulaşıma açıldı.

üreticilere etkisi:

Yürütülen müdahaleler sayesinde üreticilerin zeytinliklerine ve tarım arazilerine ulaşımı sağlanarak, tarımsal faaliyetlerin aksamamasına katkı verildi. Özellikle zeytin hasadının sürdüğü bu dönemde kesintisiz erişim üreticilerin zaman ve emek kaybını önlüyor.

Belediye, olumsuz hava koşullarının yol açtığı sorunlara hızlı müdahale ederek kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların hedefi, hem üreticilerin emeğinin korunması hem de tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi olarak belirtiliyor.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN ÜRETİCİLERE YOL DESTEĞİ