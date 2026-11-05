Karla kaplanan yaylalar: Doğu Karadeniz'de yüksek kesimler beyaza büründü

Doğu Karadeniz yaylalarında kışa benzer görüntüler

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkisini gösterdi. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerindeki yaylalarda oluşan beyaz örtü, bölgeye kadar ulaşan görüntülerle dikkat çekti.

hangi yaylalarda kar etkili oldu:

Bölgenin öne çıkan yaylalarından Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş kar yağışının ardından beyaza büründü. Yağış sonrası çayırlar, dağ etekleri ve yayla evlerinin çatılarında belirgin bir kar tabakası oluştu.

manzara ve süregelen etkiler:

Karla kaplanan alanlarda kış mevsimini aratmayan fotoğrafik görüntüler ortaya çıktı; kaydedilen sahneler ziyaretçilere seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Bölgeden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

TRABZON KADIRGA YAYLASI