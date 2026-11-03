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Şırnak'ta Mıjin hattı onarımı nedeniyle geçici su düzenlemesi

Mıjin Su Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Şırnak'ta geçici su kesintisi olacak. Toptepe İsale Hattı dönüşümlü su sağlayacak, vatandaşlara tasarruf uyarısı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Şırnak'ta Mıjin hattı onarımı nedeniyle geçici su düzenlemesi

Şırnak Belediyesi duyurusu:

Şırnak Belediyesi, kent genelinde içme suyu temininde görevli Mıjin Su Hattı üzerinde yürütülecek çalışma nedeniyle şehir genelinde bir süreliğine su kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların planlı şekilde yürütüleceği ve aksaklıkların en kısa zamanda giderilmesi için ekiplerin çalıştığı belirtildi.

Erişim ve alternatif tedarik:

Açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla alternatif su temini için Toptepe İsale Hattı'nın devreye alınacağı ve bu hat üzerinden dönüşümlü su sağlanacağı kaydedildi. Belediye yetkilileri, hattaki çalışmanın süresince bölgelere kademeli ve kontrollü su akışı sağlanacağını vurguladı.

Vatandaşlara tasarruf çağrısı:

Belediye, çalışmaların sürdüğü süre boyunca olası su sıkıntısını azaltmak için vatandaşlardan mevcut kaynakları dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını istedi. Yetkililer, özellikle içme ve temel ihtiyaçlar için su kullanımının önceliklendirilmesi ve gereksiz tüketimin ertelenmesi yönünde uyarıda bulundu; ayrıca mağduriyetin en aza indirilmesi için halka bilgi verilmeye devam edileceği belirtildi.

ŞIRNAK BELEDİYESİ, MIJİN SU HATTI’NDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KENT GENELİNDE GEÇİCİ SU...

ŞIRNAK BELEDİYESİ, MIJİN SU HATTI’NDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KENT GENELİNDE GEÇİCİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAĞINI DUYURDU. ÇALIŞMALAR SÜRESİNCE TOPTEPE İSALE HATTI ÜZERİNDEN DÖNÜŞÜMLÜ SU VERİLECEĞİ BELİRTİLİRKEN, VATANDAŞLARDAN SUYU TASARRUFLU KULLANMALARI İSTENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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