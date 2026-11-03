Sarıkamış'ta bahçeye giren boz ayı pencereden evi inceledi

Sarıkamış'ta beklenmedik misafir:

Sarıkamış ilçesinde, yerleşim yerine kadar inen bir boz ayı bir evin bahçesine girerek bir süre dolaştı. Ayı, bahçede gezindikten sonra evin penceresine yaklaşarak içeriyi kontrol etti ve pencere önünde bir süre bekledi.

Görüntülerde neler var:

Evin bahçesinde kaydedilen anlarda ayının sakin ve rahat tavırları dikkat çekti. Ayının pencereden içeri bakma anları, bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kayıtta ayı bir süre gözüküp ardından bulunduğu yerden uzaklaştı ve gözlerden kayboldu.

Olayın ardından:

Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşandı ve görüntülerde herhangi bir insan müdahalesi yer almıyor. Kaydedilen görüntüler, yerleşim alanlarına inen yabani bir hayvanın evlere yaklaşabildiğini gösterdi.

SARIKAMIŞ'TA YERLEŞİM YERİNE KADAR İNEN BOZ AYI, BİR EVİN BAHÇESİNE GİREREK BİR SÜRE DOLAŞTI. BAHÇEDE GEZİNEN AYININ PENCEREDEN EVİN İÇERİSİNİ KONTROL ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.