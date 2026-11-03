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Sahada vatandaşla yüz yüze: Yakutiye'de yatırımlar hız kazanıyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teknik ekibiyle sahada devam eden yatırımları ve düzenlemeleri denetleyip mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sahada vatandaşla yüz yüze: Yakutiye'de yatırımlar hız kazanıyor

Saha çalışmaları yerinde denetleniyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçede yürütülen vizyon projeleri ve saha çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Yapılan denetimlerde altyapı, çevre düzenlemeleri ve üstyapı uygulamaları gözden geçirildi; mahalle yolları, yeşil alan düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarında devam eden işler takip edildi. Belediye ekipleriyle sahada yürütülen çalışmaların program doğrultusunda ilerlemesi sağlandı.

Saha denetimleri ve projeler:

İnceleme sırasında ekipler, yürütülen projelerin uygulama kalitesini ve işlerin ilerleme hızını raporladı. Sahadaki değerlendirmeler, proje takviminin korunması ve eksiklerin anında tespit edilip giderilmesine odaklandı. Belediye yetkilileri, ilçe genelinde planlanan yatırım ve düzenlemelerin koordinasyonunu artırmaya yönelik adımlar attıklarını bildirdi. Ayrıca, ilçedeki altyapı, üstyapı ve sosyal donatı alanı projelerinin belirlenen takvim doğrultusunda süreceği vurgulandı.

Vatandaşla istişare ve gönül belediyeciliği:

Başkan Uçar, denetim gezileri sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri doğrudan dinledi. Uçar, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde, "AK Parti belediyeciliğinin temel taşı olan gönül belediyeciliği ve istişare kültürüyle Yakutiye’mizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bizler, AK Parti belediyeciliğinin ’hizmet ve eser’ şiarıyla hareket ediyor, her bir vatandaşımızın konforu ve mutluluğu için gece gündüz demeden ter döküyoruz" sözleriyle hizmet anlayışını özetledi.

Vatandaşlar, belediyenin dinamik çalışma temposu ve Başkan Uçar’ın sahadaki samimi yaklaşımından memnuniyetlerini ileterek teşekkür etti. Belediye yetkilileri, gelen geri bildirimlerin önceliklendirildiğini ve uygulamaya yansıtılacağını belirtti. Uçar’ın mesajında öne çıkan notlardan biri ise liderlik vurgusuyla paylaşılan "durmak yok, yola devam!" söylemi oldu; bu ifade, yürütülen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğinin işareti olarak vurgulandı.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VİZYON PROJELERİ VE SAHA ÇALIŞMALARINI...

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VİZYON PROJELERİ VE SAHA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, "AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN TEMEL TAŞI OLAN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜYLE YAKUTİYE’MİZİ GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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