Kahta'da kursiyerlerin el emeği eserleri öğretmenevi bahçesini renklendirdi

Kahta'da el emeği ürünleri sergisi ziyaretçi ilgisi topladı

Adıyaman Kahta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde hazırlanan el emeği ürünler sergisi, Kahta Öğretmenevi bahçesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

etkinlikte sergilenen çalışmalar:

Kursiyerlerin emek ve özveriyle hazırladığı birbirinden farklı el işi ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Etkinlikte sunulan ürünler, işçilik ve tasarım açısından ziyaretçilerin ilgisini çekti; sergide hem görücüye çıkan parçalar hem de satışa yönelik örnekler yer aldı.

katılımcıların değerlendirmeleri ve tebrikler:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve diğer kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte, Lütfü Başli kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Katılımcıların çalışmaları kurum temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Organizatörler etkinliğin, kursiyerlerin el becerilerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturmalarına imkân sağladığını belirtti; bu tür etkinliklerin hem beceri gelişimine hem de yerel üretime katkı sunduğu vurgulandı.

ADIYAMAN'IN KAHTA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜNYESİNDEKİ AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) İLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE HAZIRLANAN EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİSİ ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.