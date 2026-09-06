Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül av sezonunun ilk gününde Avcı 35 gırgır teknesi Eğritaş açıklarında ağlarla 1.500 kasa sardalya yakaladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunun ilk gününde, Avcı 35 adlı gırgır teknesi Gelibolu ilçesi Eğritaş bölgesinde ağlarını denize bıraktı ve denize açıldı.

Av anı ve tayfanın sevinci:

Teknenin tayfası ağları güverteye çekerken, ağların haznesinde biriken sardalyalar görüldüğünde reis ve ekip büyük bir sevinç yaşadı. Yapılan sayım ve kontrol sonucunda haznede toplam 1.500 kasa sardalya olduğu tespit edildi.

İşleme ve dağıtım:

Haznedeki sardalyalar tekne üzerindeki vakumlama sistemiyle dikkatle güverteye alındı. Ardından balıklar araçlara yüklenerek farklı illerdeki balık hallerine gönderildi ve satış için sevkiyata hazırlandı.

Sezonun ilk gününde kaydedilen bu av, bölge balıkçılığı açısından önemli bir hareketlilik oluştururken, Avcı 35 gırgır teknesinin başarılı çalışması ve ekip koordinasyonu dikkat çekti.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLAYAN AV SEZONUYLA BİRLİKTE ’VİRA BİSMİLLAH’ DİYEREK...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLAYAN AV SEZONUYLA BİRLİKTE ’VİRA BİSMİLLAH’ DİYEREK, BALIK AVI İÇİN DENİZDE OLAN AVCI 35 GIRGIR TEKNESİ, BİN 500 KASA SARDALYA YAKALADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeniden canlanan 6 eylül ruhu yenişehir'in kurtuluşu coşkuyla kutlandı
images

Girne açıklarında umut arayışı sürüyor: kurtarma ekipleri denizde
images

Ayşenur Ezgi Eygi için Didim'de anma: mezarı başında dualar
images

Bursa ekiplerinden minik girişimcilere anlamlı destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğubayazıt'ta otomobil yüklü tırın dorse yangını kontrol altına alındı

Kasımpaşa hızlı başlangıçla ilk yarıda 1-0 öne geçti

Sekiz yıllık kırgınlık taziyede barışa dönüştü

manisa’da üç ilçede kurtuluş coşkusu 104. yılda konserlerle yaşandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı