Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunun ilk gününde, Avcı 35 adlı gırgır teknesi Gelibolu ilçesi Eğritaş bölgesinde ağlarını denize bıraktı ve denize açıldı.

Av anı ve tayfanın sevinci:

Teknenin tayfası ağları güverteye çekerken, ağların haznesinde biriken sardalyalar görüldüğünde reis ve ekip büyük bir sevinç yaşadı. Yapılan sayım ve kontrol sonucunda haznede toplam 1.500 kasa sardalya olduğu tespit edildi.

İşleme ve dağıtım:

Haznedeki sardalyalar tekne üzerindeki vakumlama sistemiyle dikkatle güverteye alındı. Ardından balıklar araçlara yüklenerek farklı illerdeki balık hallerine gönderildi ve satış için sevkiyata hazırlandı.

Sezonun ilk gününde kaydedilen bu av, bölge balıkçılığı açısından önemli bir hareketlilik oluştururken, Avcı 35 gırgır teknesinin başarılı çalışması ve ekip koordinasyonu dikkat çekti.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLAYAN AV SEZONUYLA BİRLİKTE ’VİRA BİSMİLLAH’ DİYEREK, BALIK AVI İÇİN DENİZDE OLAN AVCI 35 GIRGIR TEKNESİ, BİN 500 KASA SARDALYA YAKALADI.