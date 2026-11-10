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Tabanda gizlenen uyuşturucuya operasyon: siirt'te 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta tabana gizlenmiş özel bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi; operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tabanda gizlenen uyuşturucuya operasyon: siirt'te 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda tabana hazırlanmış zula tespit edildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta detaylı arama yaptı. Yapılan incelemede, otomobilin taban kısmına özel olarak hazırlanmış ve halk arasında "zula" diye adlandırılan gizli bir bölüm olduğu belirlendi.

operasyonun detayları:

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu söz konusu gizli bölmede toplam 46 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Bulunan maddelerin araçta saklanma yönteminin özel olarak planlandığı ve zulanın teknik olarak araç tabanına entegre edildiği kaydedildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü, şüpheliler ve ele geçirilen maddelerle ilgili adli süreçlerin devam edeceği bildirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı. Yetkililer, benzeri yöntemlerle sevkiyat yapan şebekelere karşı sahada denetim ve takip faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: Araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: Araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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