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Adana'da Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde Adana'da yüzlerce kişi Atatürk Parkı'nda toplandı; 09.05'te sirenle bir dakikalık saygı yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adana'da Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Adana'da anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümü nedeniyle Adana'da yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Sirenle bir dakikalık saygı

Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalınan siren sesiyle herkes bir dakika saygı duruşuna geçti. Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşuna katıldı.

Protokolün katılımı

Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, kentte birlik ve saygı duygusunun öne çıktığı bir anma olarak gerçekleşti.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE SAAT 09.05&#039;TE, ADANA&#039;DA HAYAT 1...

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 88. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE SAAT 09.05'TE, ADANA'DA HAYAT 1 DAKİKALIĞINA DURDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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