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Çine’de 'her organ bir can' mesajıyla bağış bilinci yükseliyor

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Çine Devlet Hastanesi'nde açılan stant ve eğitimlerle hasta ve çalışanlara bağışın önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çine’de 'her organ bir can' mesajıyla bağış bilinci yükseliyor

Çine Devlet Hastanesi organ bağışına dikkat çekti

Aydın’ın Çine ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde Çine Devlet Hastanesi, toplumda organ bağışı bilincini artırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Hastanenin poliklinik girişinde kurulan bilgilendirme standında, gelen hasta ve hasta yakınlarına organ bağışının önemi ile bağışın nasıl yapılacağına dair uygulamalı bilgiler verildi.

Standı, hastane idari yöneticileri ve Başhekim Dr. Levent Gül de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara destek sundu. Ziyaretler sırasında vatandaşlara organ bağışı başvuru noktaları hakkında yönlendirmeler yapıldı ve bağış işlemlerinin aşamaları hakkında açıklamalar yapıldı.

Eğitimde ele alınan konular:

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitim çalışmasında, Organ Bağışı Koordinatörü Uğur Özdemir tarafından organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü ile bağış sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Eğitimde bağışın etik boyutu, başvuru yolları ve aile bilgilendirmesi gibi temel başlıklara değinildi.

Çalışanlar ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen oturumlarda, organ bağışının tıbbi ve sosyal etkileri üzerinde durularak katılımcıların soruları yanıtlandı; uygulamalı yönlendirmeler yapıldı.

Yetkililerin çağrısı:

Çine Devlet Hastanesi yetkilileri, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, 'Her organ bir can' mesajıyla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yapılan bilgilendirmelerin, bağış oranlarının yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN&#039;IN ÇİNE İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇİNE DEVLET HASTANESİ&#039;NDE...

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇİNE DEVLET HASTANESİ'NDE VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILIRKEN, HASTANE ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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