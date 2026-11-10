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Kışın sağlığınızı koruyan basit alışkanlıklar

Kapalı mekanları havalandırmak, düzenli uyku, dengeli beslenme ve el hijyeni kışın grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili koruma sağlar.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kışın sağlığınızı koruyan basit alışkanlıklar

Kışta korunmanın temel önlemleri:

Soğuk havalar grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırır. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, kış aylarını daha sağlıklı geçirmek için pahalı takviyeler yerine günlük alışkanlıklara odaklanmanın önemini vurguluyor. Basit önlemler bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve hastalanma riskinin azalmasına katkı sağlıyor.

Kapalı ortamları düzenli havalandırın:

Doç. Dr. Sivritepe'ye göre, 'Kışın yaptığımız en büyük hata, hava soğuk diye pencereleri hiç açmamak.' Hastalıklara doğrudan soğuk havanın değil; virüsler ve mikropların neden olduğunu belirten Sivritepe, özellikle kapalı, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamların solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında rol oynadığını söylüyor. Bu yüzden bulunduğunuz mekanları gün içinde düzenli olarak havalandırmak basit ama etkili bir korunma yöntemi olarak öne çıkıyor.

Uyku ve sıvı alımının önemi:

Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Doç. Dr. Sivritepe, 'Sürekli geç saatlere kadar uyanık kalmak ve yetersiz uyumak vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını olumsuz etkiliyor' uyarısında bulunuyor. Ayrıca soğuk havalarda susama hissinin azalması nedeniyle sıvı alımının düşebileceğine dikkat çekiyor; burun ve boğaz mukozalarının korunması için yeterli sıvı tüketimi ve ortam neminin korunması önem taşıyor.

Beslenme, hareket ve aşı hatırlatması:

Sivritepe, bağışıklığı güçlendirmek için tek bir vitamin aramaktan ziyade yeterli protein, sebze ve meyve içeren dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeninin gerekli olduğunu söylüyor. Soğuk hava bahane edilmemeli; düzenli yürüyüş ve egzersiz metabolik sağlığı destekleyerek bağışıklığın işleyişine katkı sağlıyor. Ayrıca ileri yaştaki kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar için hekim önerisiyle yapılacak grip aşısı ve diğer uygun aşıların kış döneminde korunmayı artırdığı hatırlatılıyor.

El hijyeni ve günlük davranışlar:

Günlük hayatta ellerin sıkça göz, burun ve ağızla temas etmesi mikropların bulaşmasında önemli rol oynar. Doç. Dr. Sivritepe, özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan sonra ellerin yıkanmasının 'basit ama etkili' bir korunma yöntemi olduğunu belirtiyor. Bu tür küçük ama düzenli uygulamalar enfeksiyon riskini azaltmada erişilebilir ve etkili yollar sunuyor.

Özetle, Sivritepe'nin önerisi; pahalı takviyeler yerine havalandırma, yeterli uyku, yeterli sıvı alımı, dengeli beslenme, düzenli hareket ve el hijyeni gibi gündelik alışkanlıklara öncelik vererek kış aylarını daha sağlıklı geçirmek yönünde.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ PENDİK HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. RIDVAN SİVRİTEPE, KIŞ...

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ PENDİK HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. RIDVAN SİVRİTEPE, KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI GÜNLÜK YAŞAMDA ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ ANLATARAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEMENİN YOLUNUN SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARDAN GEÇTİĞİNİ VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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