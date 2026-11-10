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Köprüde duruş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk anması

Atatürk, ölümünün 88'inci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı; sürücüler saat 09.05'te araçlarını durdurup inerek saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:22

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Köprüde duruş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk anması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde köprüde seyir halinde olan sürücüler, araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Sürücülerin ortak davranışı:

Köprü üzerinde seyir hâlinde olan sürücüler, anın anlamına uygun şekilde araçlarını durdurdu. Birçok vatandaş otomobillerinden inerek topluca saygı duruşuna geçti; bu kısa, ancak düzenli anma anı çevredeki katılımcılar tarafından benimsendi.

Anların kayıt altına alınması:

Köprüde gerçekleşen anma anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde saat 09.05'te yaşanan duruş ve sessizlik anları net biçimde görüldü; anma görüntüleri, günün ilerleyen saatlerinde de paylaşıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN 88&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE 15...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ANILDI. SAAT 09.05'TE ARAÇLARINI DURDURAN SÜRÜCÜLER, OTOMOBİLLERİNDEN İNEREK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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