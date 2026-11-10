Küre'de arıcılığa strafor kovan desteğiyle kış hazırlığı güçlendirildi

Küre'de 210 strafor kovan arıcılara dağıtıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Strafor Arı Kovanı Projesi' kapsamında 19 arıcıya toplam 210 strafor arı kovanı teslim edildi. Kovanların dağıtımı, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

projenin amacı ve destek detayı:

Proje, arı kolonilerinin zorlu kış şartlarından daha az etkilenmesini sağlamak, kış kayıplarını en aza indirmek ve üreticilerin ekonomik kayıplarının önüne geçmek üzere tasarlandı. Kovanlar, yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere ulaştırıldı; proje için ayrılan toplam bütçe 730 bin TL olarak açıklandı.

dağıtım töreni ve katılımcılar:

Kovan dağıtım törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile Arıcılar Birliği Temsilcisi Mustafa Karamustafa katıldı. Törende kovanlar arıcılara teslim edilerek uygulamanın sahada başlaması sağlandı.

Yetkililer, proje sayesinde Kürü ve çevresindeki arıcılık faaliyetlerinin daha dirençli hale gelmesinin, hem üretim hem de gelir güvenliği açısından olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Dağıtılan strafor kovanların kış koruması sağlayarak kolonilerdeki kayıpları azaltması bekleniyor.

KASTAMONU’NUN KÜRE İLÇESİNDE ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE ARI KOLONİLERİNDE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA YAŞANAN KAYIPLARIN AZALTILMASI AMACIYLA STRAFOR ARI KOVANI PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.