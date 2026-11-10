Gümüşhane'de 88. yılda Atatürk anması: anıt önünde saygı, kültür merkezinde etkinlikler

Tören programı ve anıt önündeki saygı duruşu:

Gümüşhane'de düzenlenen anma töreni, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Gümüşhane Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenkler konuldu. Anıt önündeki program, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te çalan sirenlerle iki dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Kültür merkezi programı ve sergi açılışı:

Anıt önündeki törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi'nde bir anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı. Sergi, öğrencilerin Atatürk ve Cumhuriyet temalı eserlerini bir araya getirerek anma etkinliğinin görsel boyutunu güçlendirdi.

Etkinliklerde ayrıca resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Ödül töreni, gençlerin Cumhuriyet değerlerine ilişkin üretimlerini teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak organize edildi.

Sanat gösterileri ve kapanış:

Programın son bölümünde, Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekimiyle anma etkinliğini sonlandırdı. Törenler, kentteki resmi kurumlar, eğitim kurumları ve vatandaşların katılımıyla saygı ve anma duygusuyla sürdü.

Gümüşhane'deki program, Atatürk'ü anma geleneğinin yerel düzeyde nasıl yaşatıldığını gösterirken; tören, sergi ve ödül organizasyonlarıyla gençlerin katılımını ve kültürel üretimini ön plana çıkardı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜNDE GÜMÜŞHANE’DE DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE ANILDI.