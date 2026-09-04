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Eflani Abakolu'da dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü

Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu, tarlaları beyaza bürüdü; bazı tarım arazilerinde zarar oluştu ve vatandaşlar olayı kaydetti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 20:33

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Eflani Abakolu'da dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü

Eflani'nin Abakolu köyünde akşam saatlerinde dolu etkili oldu

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Olay sırasında etkisini sürdüren dolu yağışı bazı tarım arazilerinde zarara yol açtı.

tarım alanlarındaki hasar ve etkisi:

Gözlemler, tarım arazilerinin yüzeyinin dolu ile kaplandığını ve bazı bölümlerde bitki örtüsünde zarar olduğunu gösteriyor. Olayın yerel üretime etkisinin tespiti için detaylı bir inceleme gerekeceği belirtiliyor; şu an için zarar gören alanların türü veya büyüklüğü hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

görüntüler ve vatandaşların durumu:

Yağış anı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve yaşananları belgeleyen görüntüler mevcut. Bölge halkı kısa süreli şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dönemde olası tarımsal kayıpların boyutu ve gerekli önlemler izlenecek.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, ÇEVREYİ KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜRKEN TARIM...

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, ÇEVREYİ KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜRKEN TARIM ALANLARINDA DA ZARARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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