Dolar 48,4503 +0,03%
Euro 56,3723 +0,20%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.886,02 -1,25%
EUR/USD 1,1633 +0,07%
Brent Petrol 98,68 +2,49%
--°

Efsane kaptan Ferhan Baras için Zincirlikuyu'da son görev

Fenerbahçe'nin 1963-1978 arasındaki efsane oyuncusu ve kaptanı Ferhan Baras hayatını kaybetti. Cenaze 10 Eylül Perşembe Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Efsane kaptan Ferhan Baras için Zincirlikuyu'da son görev

Efsane kaptan Ferhan Baras için Zincirlikuyu'da son görev

Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın vefatını duyurdu. Kulüp paylaşımında Baras'ın takımda geçirdiği süre boyunca önemli başarılara imza attığı vurgulandı.

Baras, Fenerbahçe formasıyla mücadele ettiği dönemde takımın hem saha içindeki liderlerinden hem de kaptanlarından biri olarak anıldı. Kulüp açıklamasında Baras'ın sportmenliği ve takıma katkıları öne çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1963-1978 döneminde formasıyla üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras'ın vefatından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Mesajda, Ferhan Baras'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dilendi. Kulüp paylaşımı şu sözlerle son buldu: 'Seni unutmayacağız Ferhan Baras!'

Cenaze bilgileri:

Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Fenerbahçe camiası, Baras'ın kulübe kazandırdığı başarılar ve kaptan kimliğiyle hatırlanacağını belirterek ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu.

ESKİ FENERBAHÇELİ BASKETBOLCU FERHAN BARAS, HAYATINI KAYBETTİ

ESKİ FENERBAHÇELİ BASKETBOLCU FERHAN BARAS, HAYATINI KAYBETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor
images

Çorum FK, Samsunspor deplasmanına taktik ve tempo çalışmalarıyla hazırlanıyor
images

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Dusan Vlahovic'in disipline sevkine itiraz
images

Erzurumspor FK Beşiktaş randevusuna hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Andırın'da traktöre bağlanan köpeğin sürüklenme anları kameralara yansıdı

aldemir: devlet tüm imkanlarıyla bozyazı yangınında sahada

Ata Demirer ve Erkan Can Fethiye'de Mapa-Şamandıra sistemini tanıttı

Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı