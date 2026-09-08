Efsane kaptan Ferhan Baras için Zincirlikuyu'da son görev

Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın vefatını duyurdu. Kulüp paylaşımında Baras'ın takımda geçirdiği süre boyunca önemli başarılara imza attığı vurgulandı.

Baras, Fenerbahçe formasıyla mücadele ettiği dönemde takımın hem saha içindeki liderlerinden hem de kaptanlarından biri olarak anıldı. Kulüp açıklamasında Baras'ın sportmenliği ve takıma katkıları öne çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1963-1978 döneminde formasıyla üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras'ın vefatından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Mesajda, Ferhan Baras'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dilendi. Kulüp paylaşımı şu sözlerle son buldu: 'Seni unutmayacağız Ferhan Baras!'

Cenaze bilgileri:

Ferhan Baras'ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Fenerbahçe camiası, Baras'ın kulübe kazandırdığı başarılar ve kaptan kimliğiyle hatırlanacağını belirterek ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu.

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