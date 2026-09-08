Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Dusan Vlahovic'in disipline sevkine itiraz

Beşiktaş'tan TFF'ye resmi tepki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş müsabakasında yaşanan tartışma nedeniyle futbolcuları Dusan Vlahovic’in Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Kulüp kararın adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Kulübün açıklamasının özeti:

Beşiktaş açıklamasında, maç boyunca futbolcuyu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde sadece Dusan Vlahovic’in PFDK'ya gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kulüp, TFF ve ilgili hukuk mercilerinin tutumunu hasmane olarak nitelendirip bu duruma itiraz edeceklerini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur.'

VAR ve yayıncı kuruluş iddiaları:

Beşiktaş, sevk kararının yayıncı kuruluş görüntüleri temel alınarak verildiği iddiası üzerinden de sorular yöneltti. Kulüp, TFF'ye 'Eğer sevk kararına yayıncı kuruluş görüntüleri esas olduysa tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edildi?' diye sordu ve VAR sisteminin her iki oyuncuyu da takip edebiliyorsa neden hakemin çağrılmadığını sorguladı.

Ayrıca kulüp, Trendyol Süper Lig'in yayıncılığını yaparken pozisyonu ekrana getiriş biçimini eleştirdi ve yayıncı kuruluşun pozisyonu yalnızca Beşiktaşlı oyuncu üzerinden göstermesinin yayıncılık ilkeleriyle çeliştiğini savundu. Beşiktaş, hem kulübün hem de futbolcunun hakkını korumak için ilgili mercilere itiraz başvurularında bulunacağını bildirdi.

Kamuoyuna yapılan bu açıklama, TFF ve PFDK kararlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken, kulübün itiraz sürecini başlatacağı ve konunun disiplin mekanizmalarında takip edileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, PFDK'YA SEVK EDİLEN DUSAN VLAHOVİC İLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPARAK TFF'YE TEPKİ GÖSTERDİ