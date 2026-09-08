Çorum FK, Samsunspor deplasmanına taktik ve tempo çalışmalarıyla hazırlanıyor

Çorum FK hazırlıklarına tesislerde başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Takım, 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından bir gün izin yapmıştı.

Antrenmanın içeriği:

Antrenman, oyuncuların Eyüpspor maçında aldıkları süreye göre iki ayrı gruba ayrılmasıyla ilerledi. Maçta uzun süre forma giyenler rejenerasyon kapsamlı takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı; daha az süre alan oyuncular ise sahada ısınma hareketleriyle başladıkları programa devam etti. Günün ana bölümlerinde dar alan oyunları ve sprint çalışmaları öne çıktı, program kaleli oyunla tamamlandı.

Milli takım davetleri:

Çorum FK kadrosundan üç futbolcunun uluslararası takımlara çağrıldığı açıklandı. Ylber Ramadani Arnavutluk A Milli Takımı, Ermin Mahmic Bosna Hersek A Milli Takımı ve Andrei Borza Romanya A Milli Takımı kadrolarına davet edildi. Kulüp, hazırlık sürecini bu oyuncuların durumuna göre planlayacak.

Teknik ekip, Samsunspor deplasmanına kadar hem fiziksel tempoyu korumayı hem de maç taktiğini pekiştirmeyi hedefliyor. 12 Eylül'de oynanacak karşılaşma öncesi antrenman programları oyuncu kullanımına göre şekillendirilmeye devam edecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA OYNAYACAĞI SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.