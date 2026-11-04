Ege'de deniz yollarını zorlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre fırtınanın bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Beklenen şiddet ve zamanlaması:

Uyarıya göre fırtına 5 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlayacak. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Bu etkinin 6 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra ise güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın 5 Kasım sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, öğle saatleriyle birlikte genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Güney Ege'deki fırtınanın 6 Kasım Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Deniz ulaşımı ve alınması gereken tedbirler:

Uyarı, 5 Kasım Perşembe 00:00 ile 6 Kasım Cuma 23:59 saatleri arasında geçerli olacak şekilde duyuruldu. Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.

Denizde ve kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren kişi ve kurumların rüzgarın yönü ve şiddetini takip etmesi, gerekli önlemleri önceden alması önem taşıyor. Ayrıca, deniz trafiğiyle ilgili güncel duyuruların izlenmesi ve yetkili mercilere uyulması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE TAHMİN VE ERKEN UYARI MERKEZİ, EGE DENİZİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.