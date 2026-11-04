Boyabat'ta bulvar ışıkları yeniden hayat buluyor

çalışmanın sahadaki ilerleyişi:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki aydınlatma çalışmaları yeniden hız kazandı. Sabahın erken saatlerinde bulvara gelen teknik ekipler, yarım kalan işleri tamamlamak üzere sahada çalışmaya başladı.
Ekipler cadde boyunca aydınlatma direklerinin montajını gerçekleştirirken, çalışma sürecinde trafik ve yaya güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterildi.
hedeflenen sonuç ve güvenlik:
Başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâhın daha aydınlık ve güvenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
BOYABAT İLÇESİNDE, ADNAN MENDERES BULVARI’NDAKİ AYDINLATMA ÇALIŞMALARI YENİDEN HIZ KAZANDI.
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