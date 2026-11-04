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Mesleğe ilk adım: Erzincan’da eczacılık öğrencileri beyaz önlük giydi

Erzincan’da 2026-2027 akademik yılı beyaz önlük giyme töreninde eczacılık öğrencileri mesleğe ilk adımlarını attı; konuşmalar, tanıtımlar ve panel yapıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mesleğe ilk adım: Erzincan’da eczacılık öğrencileri beyaz önlük giydi

Törenin genel görünümü:

Erzincan’da 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, Eczacılık Fakültesi tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, eczacı odalarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış ve program akışı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üniversite ve fakültenin tanıtım videoları gösterildi, ardından müzik dinletisi sunuldu. Tören boyunca fakülteyi tanıtmaya yönelik görsel ve konuşma bölümleri yer aldı.

Konuşmalar ve önlük giyme anı:

Etkinlikte birinci sınıf öğrenci Can Ahmet Özdemir, 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül ve Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız öğrencilere hitap etti. Konuşmaların ardından öğrenciler, mesleki yolculuklarının simgesi olan beyaz önlüklerini giydi.

Panel ve kapanış:

Törenin devamında düzenlenen Eczacılıkta Gelecek ve Deneyim Perspektifi başlıklı panelde Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Merkez Heyeti Üyesi Alper Pehlivanlı, Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi ve Trabzon Eczacı Odası Başkanı Erhan Başer eczacılık mesleğinin geleceği ve mesleki deneyimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2026-2027 AKADEMİK YILI BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ...

ERZİNCAN'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2026-2027 AKADEMİK YILI BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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