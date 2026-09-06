Orta vadeli programla ekonomik istikrar ve büyümeye odak

Orta vadeli program açıklandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Yapılan sunumda programın makroekonomik çerçevesi, öncelikler ve uygulama yaklaşımı kamuoyuna aktarıldı.

Programın öncelikleri:

Açıklamada programın temel hedefleri olarak ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının desteklenmesi vurgulandı. Kamu maliyesinde disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yapısal reformlar ön plana çıkan başlıklar olarak belirtildi.

Uygulama, izleme ve beklentiler:

Sunumda uygulama sürecine ilişkin izleme mekanizmalarının işletileceği, politika adımlarının etki değerlendirmeleriyle takip edileceği kaydedildi. Hükümetin önümüzdeki üç yıllık dönemde kamu yatırımları ve sektör politikaları üzerinden hedeflere ulaşmayı amaçladığı bildirildi.

Programın yayımlanması, gelecek döneme ilişkin ekonomik politika tercihlerini netleştirirken, detaylar ve beklenen etkilerin değerlendirilmesi önümüzdeki süreçte izlenecek. Kamuoyuna aktarım ve uygulama adımları, programın takip eden dönemlerdeki başarısını belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı