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Taşkesti'de ailelere seminer: çocukların güvenliği, dijital riskler ve bağımlılıkla mücadele

Mudurnu'nun Taşkesti beldesinde düzenlenen 104 kişilik seminerde ruhsatlı silah güvenliği, çocuk güvenliği, internet riskleri ve madde bağımlılığı ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Taşkesti'de ailelere seminer: çocukların güvenliği, dijital riskler ve bağımlılıkla mücadele

Taşkesti'de ailelere yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, ailelerin çocukların güvenliği ve gelişimindeki rollerine dikkat çekmek amacıyla bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlik, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü, Mudurnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi ve toplam 104 vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Seminerde ele alınan başlıca konular:

Programda, çocukların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanması, ailelerin yasal sorumlulukları ve millî-manevi değerlerin aktarılmasının önemi üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı yetkilileri, özellikle ruhsatlı silah sahibi ailelerin alması gereken tedbirler ve güvenli muhafaza usulleri hakkında katılımcıları uyardı. Ayrıca okul ortamlarında yaşanan olaylar bağlamında ailelerin farkındalığının artırılması hedeflendi.

dijital güvenlik ve bağımlılıkla mücadele:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internetin çocuklar için barındırdığı riskler ve dijital ortamda alınabilecek önlemler konusunda bilgi verdi. İnternet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ebeveynlerin uygulayabileceği pratik kısıtlamalar üzerinde duruldu. Seminerde Sosyal Çalışmacı Sema Kuşçu, aile içi eğitim yöntemleri hakkında öneriler paylaşırken, Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Vekili Halid Şahiner madde bağımlılığının çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, risk faktörleri ve korunma yollarını anlattı.

Etkinlik boyunca katılımcılara, ihtiyaç halinde başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi ve Mudurnu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün görev ve hizmetleri tanıtıldı. Seminer, aile ile okul arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimi için kritik olduğu vurgusuyla sona erdi.

SEMİNERDE, AİLELERE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ, YASAL SORUMLULUKLAR, RUHSATLI SİLAHLARIN GÜVENLİ...

SEMİNERDE, AİLELERE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ, YASAL SORUMLULUKLAR, RUHSATLI SİLAHLARIN GÜVENLİ MUHAFAZASI, MADDE BAĞIMLILIĞI VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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