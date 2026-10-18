Malatya'da hafızlıkta yeni rekor: 373 öğrenci icazet aldı

Malatya'da 373 öğrenciye hafızlık icazeti verildi

Malatya'da düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde, Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek hafızlık eğitimini tamamlayan 373 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. Tören, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve geniş bir protokol ile davetlilerin katılımına sahne oldu.

program ve katılımcılar:

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut, İl Müftüsü Ramazan Dolu ile çok sayıda konuk katıldı. Konuşmalarda hafızlık eğitimine verilen değerin, sabır ve emek gerektiren bir süreç olduğunun altı çizildi.

eğitimdeki gelişmeler ve teşekkürler:

İl Müftüsü Ramazan Dolu törende, son iki yılda mezun olan 373 hafızın Malatya için bir ilk olduğunu belirtti. Dolu, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları başta olmak üzere eğitim faaliyetlerinin artırıldığını vurgulayarak destekleri için Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti. Sami Er ise hafızların yetiştirilmesinde emeği geçen hocalara ve ailelere şükranlarını sundu.

Sedide Yılmaz Akbulut merasimin önemine değinip mezuniyet sevincine ortak olduklarını ifade ederken, Vali Seddar Yavuz ülkeye ve devlete güvenin önemine dikkat çekti ve eksikliklerin giderilmesi için çalışılacağını söyledi. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 373 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

MALATYA’DA 373 HAFIZ İCAZET ALDI