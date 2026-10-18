Rektör Akkaya Sinop'ta YÖK başkanı Özvar ile bölgesel yükseköğretimi ele aldı

BARÜ rektörü Sinop programlarında yer aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte Sinop'ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Etkinlikler arasında Sinop Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ile Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem toplantısı yer aldı ve BARÜ'nün bölge üniversiteleriyle iş birliğine verdiği önem vurgulandı.

yök başkanının değerlendirmeleri:

Programda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin gelecek yönelimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Özvar, üniversitelerin bilimsel bilgi üretimi, dijital dönüşüm, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve toplumsal gelişime katkı sağlama sorumluluklarına dikkat çekti. Ayrıca ders içeriklerinin sadeleştirilmesi, eğitim programlarının güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaların somut çıktılara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

bölgesel iş birliği ve BARÜ'nün yaklaşımı:

Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği dönem toplantısında bölge üniversiteleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının artırılması ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Akkaya toplantı kapsamında yaptığı değerlendirmede, BARÜ'nün nitelikli eğitim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarını sürdürerek yükseköğretimin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN KATILIMIYLA SİNOP’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DİZİ ETKİNLİĞE KATILDI.