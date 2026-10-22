Eğitim hizmetlerinde süreç ve koordinasyon masaya yatırıldı

Eğitim hizmetlerinde haftalık değerlendirme toplantısı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen haftalık planlama ve süreç değerlendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlık etti. Toplantı, müdürlük bünyesindeki yürütülen hizmetlerin güncel durumunu değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ait iş takvimini netleştirmek amacıyla yapıldı.

toplantının gündemi:

Görüşmelerde öncelikle devam eden projelerin ve yürütülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Katılımcılar, çalışmaların ilerleyişine ilişkin tespitlerini paylaştı ve varsa aksayan noktaların giderilmesi için öneriler sundu. Ayrıca, gelecek haftanın programı detaylandırılarak hangi birimlerin hangi faaliyetlerden sorumlu olacağı belirlendi.

değerlendirme ve sonuçlar:

Toplantıya müdürlük bünyesinde görev yapan şube müdürleri katıldı; birimler arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan görüş alışverişinin ardından, çalışmaların düzenli ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik kararlar alındı. Haftalık iş planlamasına dair değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK PLANLAMA VE SÜREÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, GELECEK HAFTANIN PROGRAMI VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON ELE ALINDI.