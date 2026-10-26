Eğitim mirası dijitalde saklanıyor: maarif arşivleri Balıkesir'de incelendi

Balıkesir'de projenin yerinde değerlendirilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi tarafından yürütülen Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi kapsamında, Millî Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar Balıkesir’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında ildeki arşiv ve müze uygulamaları yerinde incelendi, yürütülen koruma ve envanter çalışmaları değerlendirmeye alındı. Çalışmaların amacı, geçmişten devralınan eğitim mirasını dijital ortama aktarmak ve erişimi standartlaştırmaktır.

il maarif arşiv komisyonu sunumu:

Programın ilk bölümünde Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Maarif Arşiv Komisyonu üyeleri tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda ilin eğitim arşivinin mevcut durumu, tespit edilen tarihi belge ve materyallerin envanter kayıtları, dijitalleştirme aşamaları ve yürütülen koruma faaliyetleri detaylandırıldı. Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar sunumda verilen bilgiler üzerinden projenin uygulanabilirliği ve standartlaşma gereklilikleri hakkında notlar aldı.

çevrimiçi koordinasyon ve saha incelemeleri:

Sunumun ardından Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar başkanlığında, Balıkesir’in 20 ilçe millî eğitim müdürünün katılımıyla çevrimiçi bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda projenin il geneline yaygınlaştırılması, tarihi belgelerin standartlara uygun şekilde tespiti ve dijital ortama aktarılması süreçleri ele alındı. Şakar toplantıda, "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projemiz ile ecdadımızdan devraldığımız eğitim mirasını koruma altına alıyor ve yarınlarımıza aktarıyoruz. 20 ilçemizle tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen bu çalışmalar, eğitim hafızamızın geleceğe taşınmasında hayati bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından sahada devam eden uygulamalar da gözlemlendi. Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Balıkesir Lisesi arşivlerinde yürütülen tasnif, dijitalleştirme ve koruma süreçlerini yerinde inceledi. Okullarda bulunan belge ve materyallerin kataloglanması, fiziksel koruma önlemleri ile dijital kopyalama adımları değerlendirildi.

Şakar, saha personeli, il maarif arşiv komisyonu üyeleri ve arşiv çalışmalarında görev alan öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen titiz çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Yapılan görüşmelerde il genelinde eşgüdümün sağlanması ve dijital erişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasının önemi vurgulandı.

Balıkesir ziyaretinde elde edilen bulgular ve yapılan değerlendirmeler, projenin il düzeyinde uygulanmasına ilişkin somut yol haritalarını besleyecek nitelikte raporlanacak. Çalışmaların devamında, tespit edilen belgelerin standart envanter kayıtlarına geçirilmesi ve dijital arşiv altyapısına aktarılması planlanıyor. Bu adımlar, eğitim tarihinin korunması ve erişilebilirliğinin artırılması hedeflerine hizmet edecek.

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ MAARİF ARŞİVİ VE MÜZELER DAİRE BAŞKANI MUZAFFER FEHMİ ŞAKAR, BALIKESİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE BALIKESİR LİSESİ ARŞİVLERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.