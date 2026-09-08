Etkin kalite yönetimiyle ETÜ'ye beş yıllık tam akreditasyon

YÖKAK değerlendirmesi ve kapsamı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde gerçekleştirilen ara değerlendirme sonucu 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Yeni akreditasyonun geçerlilik tarihi 7 Temmuz 2029 olarak belirlendi.

Değerlendirme sürecinde, kurumların kalite güvencesi ve yönetim sistemleri ile eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri bütüncül bir bakışla ele alındı. ETÜ özelinde kalite güvencesi mekanizmaları, eğitim-öğretim uygulamaları, araştırma kapasitesi, toplumsal katkı çalışmaları, yönetişim süreçleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları ayrıntılı biçimde incelendi.

Saha ziyareti ve paydaş görüşmeleri:

YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından yapılan saha ziyareti kapsamında üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ile iç ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Değerlendirme ekibi, ETÜ'nün kalite süreçlerine ilişkin uygulamaları ve kurumsal işleyişini yerinde değerlendirdi.

ETÜ daha önce Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 22 Nisan 2024 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında iki yıl süreyle akredite edilmişti. İki yıllık akreditasyon döneminin ardından yapılan ara değerlendirmede üniversitenin kalite güvencesi alanındaki gelişimi yeniden gözden geçirildi ve tam akreditasyon kararı verildi.

Rektör Çakmak'ın değerlendirmesi:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon kararını üniversitenin kalite güvencesi alanında yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi. Çakmak, göreve geldikleri günden itibaren kalite odaklı bir gelişim anlayışını benimsediklerini, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüklerini ifade etti.

Rektör, YÖKAK değerlendirmesinin üniversitenin güçlü yönlerini görmekle birlikte gelişime açık alanları da netleştirdiğini vurgulayarak "Kalite Kültürünü Kurumumuzun Bütün Süreçlerine Yansıtıyoruz" dedi. Çakmak, elde edilen sonucun akademik ve idari personel ile öğrenciler ve tüm paydaşların katkısıyla ortaya çıktığını, ETÜ'nün önümüzdeki dönemde de kalite standartlarını geliştirmeye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini artırmaya ve topluma katkı sağlayan çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Üniversite yönetimi, akreditasyonun sürdürülebilir olması için kalite süreçlerinin izlenmesi, performans göstergelerinin güncellenmesi ve paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki adımları takip edeceklerini açıkladı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARA DEĞERLENDİRME SONUCUNDA 5 YIL SÜREYLE TAM AKREDİTASYON ALMAYA HAK KAZANDI.