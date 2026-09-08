samsun'da kyk yurtlarıyla yaklaşık 19 bin öğrenciye barınma sağlanacak

Samsun'da KYK yurtlarında kapasite ve hedefler

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlar, Samsun'da yeni eğitim döneminde öğrencilere geniş çaplı barınma imkânı sunacak. İlde hizmet veren 20 öğrenci yurduyla toplam 19 bin 416 yatak kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yapı, üniversite öğrencilerinin şehir içindeki barınma ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak nitelikte planlandı.

hazırlık ve bakım çalışmaları:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, mevcut yurtların kullanım, yıpranma ve diğer nedenlerle ortaya çıkan bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının düzenli olarak giderildiğini belirtiyor. Yapılan çalışmaların öncelikli amacı, yurtların fiziki şartlarını iyileştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve öğrencilerin daha güvenli ile daha konforlu ortamlar bulmasını sağlamak olarak açıklandı.

Yurt kampüslerinde yürütülen tadilatlarla hem ortak kullanım alanlarının hem de hizmet altyapısının yenilenmesi, öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamlarını destekleyecek koşulların güçlendirilmesi hedefleniyor.

devam eden yurt projeleri:

Samsun'da inşası süren yeni bir öğrenci yurdu projesi, 2 bin kişilik kapasite ile planlandı. Projede 4 öğrenci bloğu, sosyal tesis, kapalı spor salonu ve güvenlik giriş noktası yer alıyor. Öğrenci blokları zemin artı 6 kat şeklinde, spor salonu ise zemin artı 1 kat olarak tasarlandı ve kısa sürede öğrencilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

Ayrıca Samsun 19 Mayıs Yurdu'nun 2 bin 148 öğrenci kapasiteli olması planlanıyor. Yurt yerleşkesinde 4 blok, sosyal tesis ve spor salonu gibi alanların oluşturulması ön görülüyor; bu düzenlemelerin öğrencilerin yalnızca barınma değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını da desteklemesi amaçlanıyor.

Yetkililer, mevcut kapasitenin ve yeni projelerin şehirdeki üniversite öğrencilerinin barınma taleplerine önemli katkı sağlayacağını vurguluyor ve projelerin takibinin sürdürüldüğünü bildiriyor.

SAMSUN’DA YENİ DÖNEMDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 20 YURTTA TOPLAM 19 BİN 416 YATAK KAPASİTESİYLE HİZMET VERİLECEK.