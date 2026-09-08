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Kaçkar Dağları'nı uluslararası spor turizmine taşıma hedefi: üniversitenin saha çalışması

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri Kaçkar Dağları'nda 'Kaçkar by UTMB' etkinliğini inceleyerek bölgenin spor turizmi ve marka olanaklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kaçkar Dağları'nı uluslararası spor turizmine taşıma hedefi: üniversitenin saha çalışması

Çalışmanın kapsamı:

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri, Kaçkar Dağları'nın spor turizmi ve destinasyon markalaşma potansiyelini akademik bir makaleyle ortaya koydu. Çalışma, uluslararası yayıncılıkta tanınan İSOREJ Dergisinde yayımlanan 'The Role of a Global Sports Event in Sports Geography, Sports Tourism and Destination Branding: The Case of ‘Kaçkar by UTMB’ as the First UTMB Event Held in Türkiye' başlıklı makaleye dayanıyor.

Saha çalışması ve yöntemsel yaklaşımlar:

Araştırmayı yürüten ekipte Doç. Dr. Evren Atış coğrafi yaklaşımı ve Türkiye coğrafyası perspektifini; Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal doğa turizmi ve saha deneyimini; yüksek lisans öğrencisi Berke Burmabıyık ise haritalandırma ve coğrafi veri toplama süreçlerini yönetti. Ekip, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi merkezli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kaçkar by UTMB etkinliğini mercek altına aldı ve organizasyonun rotasını, saha gözlemleriyle analiz etti.

Bulgular ve bölgesel marka vizyonu:

Araştırmada, etkinliğin 12 stratejik yayla yerleşimini birbirine bağlayan rotasının hem sporculara hem de ziyaretçilere yöresel yayla kültürünü doğrudan deneyimleme fırsatı sağladığı vurgulandı. Akademisyenler, bu tür küresel spor organizasyonlarının kültürel miras ile spor turizmini aynı deneyimde harmanladığını tespit etti. Makalede öne çıkan "Kaçkar Dağları'nı Kuzeyin Chamonix'i yapma" vizyonu, bölgenin gelecekteki spor turizmi stratejileri için önemli bir hedef olarak gösterildi.

Ayrıca çalışma; sezon dışı organizasyonların bölge turizmine etkisi, kadın sporcuların etkinliklere katılım ilgisi ve yüksek irtifa sporlarında coğrafi bilgi sistemlerinin (GIS) kullanımının önemini odak noktası yaptı. Elde edilen veriler, bölgesel planlama ve marka stratejilerinin geliştirilmesi bakımından yerel yönetimler ve turizm aktörleri için bilgi temelli bir kaynak sunuyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DOĞA MİRASI ALANLARINDAN BİRİ OLAN...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DOĞA MİRASI ALANLARINDAN BİRİ OLAN KAÇKAR DAĞLARI’NIN KÜRESEL SPOR TURİZMİ POTANSİYELİNİ BİLİMSEL OLARAK İNCELEYEREK ELDE EDİLEN VERİLERİ MAKALE HALİNE GETİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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