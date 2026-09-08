Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Anket ve çağrının arka planı:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okullarda artan şiddet olayları ve akran zorbalığına ilişkin sendikanın yürüttüğü anket sonuçlarını açıkladı. Geylan, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından; Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde acil tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Ankete katılım ve genel tespitler:

Türk Eğitim-Sen tarafından 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında, toplam 2 bin 296 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen "Okullarda Akran Zorbalığı ve Suça Karışan Çocuklar" başlıklı araştırma, okullarda yaşanan sorunların boyutlarına dair kapsamlı veriler sundu. Geylan, çalışmanın eğitim ortamlarında huzur ve güvenin sağlanması gerektiğine dikkat çektiğini belirtti.

Anketin öne çıkan sonuçları:

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 89,4'ü bir biçimde akran zorbalığına tanık olduğunu bildirirken, katılımcıların yüzde 23,9'u görev yaptığı okulda suça karışan çocukların bulunduğunu belirtti. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 49,2'si zorbalığın okullarında kısmen yaygın, yüzde 34,5'i ise açık biçimde yaygın olduğunu ifade etti.

Zorbalığın görüldüğü alanlar ve müdahale eğilimleri:

Zorbalığın en fazla görüldüğü ortam olarak yüzde 37,2 ile okul bahçesi öne çıktı; bunu yüzde 19,5 ile sınıf, yüzde 16 ile sosyal medya ve yüzde 14,7 ile okul dışı ortamlar izledi. Öğretmenlerin müdahale tercihleri arasında rehber öğretmenlerle görüştürme (%81,8), doğrudan zorbalığa uğrayan öğrenciyle görüşme (%81,7), zorbalığı uygulayan öğrenciyi uyarma (%78) ve aileleri bilgilendirme (%65) yer aldı. Ancak katılımcıların yüzde 26,6'sı, zorbalığa uğrayan öğrencilerin yaşadıklarını yetişkinlerle paylaşmadığını düşündüğünü belirtti.

Rehberlik birimlerinin etkinliği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor: %53,4 rehberlik biriminin taraflarla görüştüğünü söylerken, yalnızca %28,3 önleyici çalışmalar ve farkındalık eğitimi verildiğini; %16 ise yeterli müdahale yapılamadığını ifade etti.

Sendikanın talepleri ve öneriler:

Geylan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının "Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum" temasıyla başlatılmasını talep ettiklerini açıkladı. Ayrıca, 12-18 yaş grubunda ağır suçlara ilişkin ceza sınırlarının yükseltilmesi gerektiği görüşünü yineledi ve okullarda güvenli ortamın sağlanması için bir dizi önlem önerdi.

Somut öneriler:

Öne çıkan öneriler arasında her 100 öğrenciye en az 1 rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılması, rehberlik servislerinin personel ve çalışma şartlarının güçlendirilmesi, düzenli psikolojik destek sağlanması ve psikolojik danışman sayısının artırılması yer aldı. Geylan ayrıca okul ortak kullanım alanlarında personel görünürlüğünün artırılması, giriş-çıkışların denetlenmesi ve riskli alanların belirlenmesini vurguladı.

Türk Eğitim-Sen'in açıkladığı veriler, okullarda akran zorbalığı, şiddet ve suça karışan çocuklarla ilgili problemlerin çözümü için hem önleyici hem de kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Sendika, MEB ve ilgili kurumların yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde somut adımlar atmasını talep ediyor.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI GEYLAN, OKULLARDA ŞİDDET, AKRAN ZORBALIĞI VE SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE YAPILAN ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI.